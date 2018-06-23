انتخابات تركيا.. ماذا تخطط له المعارضة؟

وسط توترات إقليمية وانقسامات داخلية ، يتوجه الأتراك للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية وبرلمانية منذ التعديلات الدستورية الأخيرة. وعلى وقع استطلاعات رأي متلاحقة، يتأرجح مستقبل الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بين فوز حاسم أو جولة ثانية من الانتخابات، فيما يطل مرشح حزب الشعب الجمهوري ذي العقيدة القومية العلمانية محرم أنجيه متسلقا منحى الاستطلاعات في أول تحد من نوعه للحزب الحاكم الذي اكتسح الحياة السياسية على مر السنوات الماضية. وبانتظار النتائج، يتحدث متابعون منذ الآن عن مرحلة حاسمة في مسيرة تركيا السياسية لما للمرشحين من مواقف متضاربة في الشأن الداخلي والخارجي على حد سواء. فما الذي ينتظر تركيا خلال الساعات المقبلة؟ هل يحسم أردوغان معركته الانتخابية من الجولة الأولى؟ أم أن المعارضة ستنجح في تشتيت الأصوات قبل الوحدة في الجولة الثانية كما يراهن كثيرون؟