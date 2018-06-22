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زيارة كوشنر.. هل حان إعلان "صفقة القرن"؟

أخبار العالم

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في جولة جديدة إلى بلدان الشرق الأوسط عاد مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر مصحوبا بالمبعوث جيسون غرينبلات في زيارة شملت الأردن والسعودية وقطر ومصر قبل اختتامها في إسرائيل. حراك يراه كثيرون في صلب الإعداد لطرح ما بات يعرف بصفقة القرن والكشف عن تفاصيلها التي ظلت حتى الآن حبيسة التخمين والتكهنات. وفي الوقت الذي يراهن فيه البعض على التزام الدول العربية بخطوطها الحمراء إزاء القضية الفلسطينية، يرى آخرون أن السنوات الأخيرة أفرزت واقعا سياسيا مغايرا فتح الباب أمام مناورات الإدارة الأمريكية الحالية لاختبار هوامشها الجديدة.. فما الذي يراهن عليه كوشنر من وراء زياراته المتكررة للمنطقة؟ ما حقيقة ما يجري من حديث عن قرب الإعلان عما بات يعرف بصفقة القرن؟ وما هي أوراق الفلسطينيين في مواجهة تقلبات المنطقة وتحالفاتها المعقدة؟

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