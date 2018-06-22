هل تلعب السعودية في مونديال قطر 2022!؟

لماذا احتشدت دول عربية ضد ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026؟

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عن هذا الاسئلة وغيرها يجيب: قسطنطين ترويفتسيف الخبير بالشؤون الدولية وصلاح الدين المقتريض المعلق الرياضي ومحمد الحمادي رئيس تحرير جريدة "الاتحاد" الاماراتية.

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