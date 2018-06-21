هجوم تركي وشيك في شمال العراق؟

على وقع حملات انتخابية محتدمة، يواصل الجيش التركي زحفه باتجاه معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. رئيس الوزراء بن علي يلدريم يعود إلى الواجهة ليتحدث هذه المرة عن تقدم جديد لقوات بلاده التي توغلت حسبه تحت إسناد من سلاح الجو وباتت تسيطر على أربعمئة كيلومتر مربع هناك.. تصريحات تقاطعت مع سلسلة تهديدات أطلقها في الآونة الأخيرة كبار المسؤولين الأتراك على غرار الرئيس رجب طيب أردوغان الذي توعد باقتحام جبال قنديل وسنجار ومخمور إذا فشلت القوات العراقية في تطهير المنطقة من مسلحي حزب العمال. فما نصيب الحقيقة والدعاية الانتخابية في تلك التهديدات؟ ما هو موقف الحكومة العراقية؟ وهل تتحول المنطقة إلى مستنقع للقوات التركية في مواجهة مسلحين متمرسين على القتال وحرب العصابات؟