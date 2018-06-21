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استوديو بيروت

هل بات لبنان على شفا الإفلاس؟

أخبار العالم العربي

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لا تزال عملية تشكيل الحكومة اللبنانية تراوح مكانها في دائرة التجاذب السياسي.
ولا يزال اللبنانيون بانتظار تشكيل مجلس وزاري منسجم بالحد الأدنى في مواجهة أزماتهم الخانقة.
في غضون ذلك، يواصل منحى الدين العام صعوده واضعا لبنان بين أكثر الدول مديونية في العالم.
فهل تكفي جرعات الدعم الخارجية على المستويين السياسي والاقتصادي لتجنيب لبنان خطر الإفلاس؟
في حلقة الليلة من استديو بيروت نتناول انعكاسات الأزمة السياسية على الأوضاع الاقتصادية وسبل معالجتها مع النائب في البرلمان اللبناني نعمة افرام..

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