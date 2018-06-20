صفقة القرن أو ما الذي حصل عليه السوفيت مقابل السكوت عن الخديعة القمرية الأمريكية؟

ثمة من يتساءل: إذا كانت التحليقات الأمريكية إلى القمر "خدعة القرن" كما يصفها البعض فلماذا لم يكشفها السوفيت وعنده ما يكفي من القدرات التقنية (الأقمار الاصطناعية ورادارات الأسطول البحري في المحيط الأطلنطي) والاستخبارية (جهاز الكي جي بي والاستخبارات العسكرية) القادرة على ذلك؟ وإن كان السوفيت قد تمكنوا من كشف الخديعة بالحصول على أدلة مادية فلماذا لم ينتهزوا الفرصة الذهبية ويفضحوا خصمهم الرئيسي أمام العالم؟ إذن، كل شيء وله ثمن.. وكما يقول المثل الروسي: "ما لا يشترى بالمال يشترى بالمال الباهظ".