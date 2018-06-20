أسلحة إيرانية في اليمن؟

تهم تدخل طهران في الحرب اليمنية تعود إلى الواجهة من جديد عبر بوابة أبوظبي هذه المرة.. الإمارات تتحدث عن ضبطها معدات عسكرية إيرانية خلال عملياتها الدائرة في الساحل الغربي وتتوعد منذ الآن بتقرير قالت إن الجهات الأممية تعكف على إعداده بشأن انتهاك توريد السلاح للحوثيين وحلفائهم.. بانتظار ذلك، يكشف تقرير لوكالة اسوشييتد برس عن حالات تعذيب واغتصاب ممنهجة في سجن تديره القوات الإماراتية بينما تتواصل المعارك في مدينة الحديدة، مهددة بكارثة إنسانية في البلد الرازح أصلا تحت وطأة سنوات من الفقر والحرب والحصار.. فما حجج الإمارات في دعاواها الجديدة؟ وهل سيؤثر ذلك على الانتقادات الغربية لانتهاكات التحالف العربي؟ ماذا عن الحديدة، وهل تقلب معركتها دفة الصراع بعدما كان ميناء المدينة منفذ الحوثيين البحري الوحيد إلى العالم؟