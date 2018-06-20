لماذا ينتحر اللاجئون في بريطانيا؟

تواجه حكومة تيريزا ماي انتقادات عديدة بسبب التعامل السيء الذي يتعرض له عدد كبير من طالبي اللجوء في بريطانيا، خاصة بعدما أقدم ثلاثة مراهقين إريتريين منهم على الانتحار. وانتقلت عدوى الانتقادات التي تقودها جمعيات مدنية وحقوقية بريطانية ودولية إلى السلطات المحلية التي تشرف على اللاجئين وسبل اندماجهم في المجتمع بعد رحلة عذاب طويلة هربا من بؤر التوتر والنزاعات. تزامن ذلك مع خلافات أوروبية ودولية حول اللاجئين وما يتعرضون له من انتهاكات في الدول التي كثيرا ما تباهت باحترام حقوق الانسان، بعدما وصل عددهم إلى نحو سبعين مليوناً وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

لمناقشة الموضوع المتشعب، نستضيف المحامي المختص في الهجرة واللجوء أمجد سلفيتي..

ومعنا أيضا الشاب محمد الكوارت، الذي يشاركنا تجربته مع خيار اللجوء.