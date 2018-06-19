سجال قطري سعودي في مونديال روسيا

الأزمة الخليجية تواصل تنقلها بين عواصم العالم وتدخل هذه المرة أبواب المونديال وأروقة الفيفا على وقع سجال بين الدوحة والرياض بشأن تسييس الرياضة.. الاتحاد السعودي يقدم شكوى رسمية للفيفا ضد شبكة إعلامية قطرية بتهمة استغلال حقوق البث الحصرية في الشرق الأوسط لبث رسائل سياسية ضد المملكة وقياداتها ويطالب بعقوبات بحقها وسحب تراخيص المباريات منها.. شكوى عزاها الاتحاد السعودي إلى الطريقة التي غطت بها تلك الشبكة مقابلة الفريق السعودي ونظيره الروسي في افتتاح المونديال ورأى فيها تجاوزا لقوانين الاتحاد الدولي التي تشدد على وجوب النأي بالرياضة عن السياسة.. فهل دخلت الأزمة الخليجية فعلا مضمار الرياضة بعد الإعلام وحقوق الإنسان؟ ما هي أوراق طرفي الصراع في هذه المرة؟ وهل يستجيب الفيفا للمطالب السعودية؟