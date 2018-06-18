برلين.. هل يعصف ملف الهجرة بحكومة ميركل؟

خلاف يتصاعد داخل الإئتلاف الألماني الحاكم بسبب سياسة الهجرة المتبعة في البلاد.. حيث يدعو وزير الداخلية الألماني وزعيم حزبِ الاتحاد المسيحي الاجتماعي القوي في ولاية بافاريا الجنوبية هورست زيهور الى ضرورة منع المهاجرين الذين قدّموا طلباتٍ للهجرة في دول أوروبية أخرى من عبور الحدود الألمانية وإجبار من تم رفضهم على مغادرة التراب الألماني في خطوات عاجلة وأحادية الجانب بعيدًا عن أي توافق أوروبي... بينما يصر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل على ضرورة ايجادٍ حل أوروبي مشترك لهذه المسألة والانتظار حتى القمة الاوروبية المقبلة نهاية الشهر الحالي.. لما لها من تداعيات قد تهدد وحدة دول الاتحاد.

ونتساءل عن أسباب تصاعد النزعة المتشددة إزاء المهاجرين في أوروبا، وماهي الصعوبات التي تواجه دول الإتحاد من اجل التوصل الى اتفاق مشترك حول هذا الملف.