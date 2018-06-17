أفغانستان.. هل ستفاوض واشنطن طالبان؟

اتفقت الحكومةُ الأفغانية وحركة طالبان على هدنة خلال عيد الفطر لأول مرة منذ الاجتياح الأمريكي لأفغانستان .. ودخل مقاتلو الحركة الى المدن الأفغانية والتقو مع المواطنين والمسؤولين و هو ما أنعش آمالا بأن تكون هذه البادرة بداية لسلام دائم بين الجانبين .. الهدنة لم تكن وردية تماما فقد استهدف انتحاري تجمعا لمقاتلي الحركة مع المواطنين في مدينة جلال أباد مخلفا نحو ستة وثلاثين قتيلا في ثاني أيام العيد ، تبنى تنظيم داعش المسؤولية عنه ،، كما خلف انفجار ثان في ثالث أيام العيد عشرة قتلى في استهداف واضح للهدنة ... نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم من اسأل أكثر ونتساءل عن آفاق تمديد الهدنة بين الجانبين .. وهل تتجه واشنطن لفتح نافذة للحوار مع طالبان ؟