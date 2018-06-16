اليمن.. هل تنجي المساعي الأممية الحديدة؟

كارثة إنسانية تهدد ميناء الحديدة اليمني، هذا ما تحذر منه المنظمات الدولية، فيما تؤكد الخارجية الروسية وفي تعليق لها على المشهد الميداني الراهن، تؤكد أن اقتحامَ ميناء الحديدة سيسبب كارثةً لليمن وينسف التسويةَ السياسية في البلاد برمتها.. وبينما تتقدم العمليات القتالية نحو المدينة وتعلن قوات الرئيس هادي عن السيطرة على مطارها، وصل المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث إلى صنعاء، في إطار مساع دبلوماسية لتجنيب الحديدة نيران المعركة المقبلة.. فهل تنجح جهود غريفيث؟ وما الذي يحمله في جعبته لطرحه على حركة "أنصار الله"، والتي تحذر بدورها الطرف الآخر وتهدده بالهزيمة؟ وهل باتت فرنسا طرفاً تخوض قواته الخاصة القتال على الأرض إلى جانب التحالف العربي، وذلك وفق معلومات أوردتها مصادر صحفية؟؟ فيما يبقى السؤال الأكبر: ما هو المصير الذي ينتظر الحديدة ومدنييها في ظل كل هذه التطورات؟