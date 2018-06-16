واشنطن.. هل تنتصر في حروبها التجارية؟

مجدداً صب الرئيس الأميركي الزيت على نار المعركة الاقتصادية التي فتحها في كافة الاتجاهات.. يريد دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بخمسة وعشرين في المئة على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة قيمتها خمسون مليار دولار سنوياً.. الصين الغاضبة، لا ترغب بالحرب التجارية، لكنها قالت أن لا خيار سوى مواجهة السلوك الأميركي، ودعا الدول الأخرى إلى تحرك مشترك ضد الرسوم الجمركية الأميركية.. هل سنكون أمام حلف اقتصادي بين الصين وأوروبا مثلا في وجه الإجراءات الأميركية؟ ربما تتبلور الصورة أكثر خلال حوارنا الليلة، لكن اللافت أن الإجراء الأميركي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى بكين ولقائه الرئيس الصيني، والذي بالمناسبة يكرر الرئيس ترامب أنه صديقه القريب.. إلى أين تتجه حرب ترامب التجارية؟ وهل ستتداخل مع الملفات السياسية التي تديرها واشنطن وبكين وأوروبا؟