مصر.. نحو تغير في الاستراتيجية الأمنية؟

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي هذا الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن ولايته الرئاسية الثانية. وتضمنت الحكومة إثني عشر وزيرا جديدا من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.. في تغيير حكومي يعتبر الأوسع منذ وصول السيسي الى الرئاسة عام الفين وأربعة عشر.

نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم من اسال أكثر، ونتساءل عن خلفيات هذا التعديل الحكومي وانعكاساته على السياسات المصرية داخليا وخارجيا؟ وما هي التحديات التي تواجه مصر في المرحلة القادمة؟