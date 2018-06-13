معركة الحديدة.. هل تفتح أبواب المفاوضات؟

أطلقت قوات التحالف العربي عملية عسكرية جديدة للسيطرة على الحديدة ومينائها الحيوي في معادلة الصراع اليمني تحت إسم النصر الذهبي، عملية أثارت مخاوف أممية ودولية حول تداعياتها المحتملة على الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن باعتبار هذا الميناء المنفذ البحري الأساسي للمساعدات الإنسانية الواردة الى ملايين المدنيين في البلاد. خطوة قالت حكومة هادي إنها جاءت بعد استنفاد كل السبل السياسية والدبلوماسية لتحييد الميناء عن المواجهة العسكرية. نتناول هذا الموضوع في حوارنا اليوم من اسأل أكثر، ونتساءل عن تداعيات هذه المعركة على المدنيين في اليمن. وهل ستدفع نحو العودة الى المفاوضات كما تقول الإمارات. أم هي بداية مآساة جديدة، والنصر لن يكون ذهبيا.