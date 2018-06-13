بريطانيا.. شد وجذب في البرلمان حول بريكست

بعد تجاوز عقبة التعديلات التي أصر مجلس اللوردات البريطاني على إدراجها في الاتفاق النهائي لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، ما يزال أمام رئيسة الوزراء البريطانية معضلة أكبر، تتمثل في التعامل مع مطالبة نواب في مجلس العموم بامتلاك البرلمان الكلمة الفاصلة في رفض أو الموافقة على الاتفاق النهائي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تيريزا ماي تصر على أن هذا الأمر من صلاحيات الحكومة، وتحاول إقناع البرلمان بهذا الموقف عبر منحه دوراً كبيراً فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الخروج المعتزم وتطبيقه، وليس الفصل في شأن قبول الاتفاق أو رفضه، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تنفيذ إرادة الشعب البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو ما أقرته نتيجة الاستفتاء الشعبي الشهير..

هذه القضايا أثارت الكثير من الجدل تحت قبة البرلمان البريطاني، وباتت تنذر بتداعيات سياسية كبيرة في المستقبل.. لمناقشة هذه الموضوعات نستضيف الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون البريطانية الأستاذ عادل درويش.