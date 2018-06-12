قمة ترامب وكيم.. وشيطان التفاصيل

قمة فريدة من نوعها جمعت لأول مرة رئيسا أمريكيا مع زعيم كوري شمالي ...التقى الأعدقاء في سنغافورة وسط مباركةٍ صينية ، وروسيةٍ ، ودولية ، واهتمامٍ واسعٍ من وسائل الإعلام ... بل إن ترامب قال إنه تمكن من تأسيس علاقة جيدة مع كيم ، وأنه يثق في جديتهِ بالتخلص من سلاحه النووي ، وإخلاءِ شبه الجزيرة الكورية من أسحلة الدمار الشامل والتوجه نحوَ نسيان الماضي وبناءِ مستقبلٍ أفضل يسوده التعاون والسلام في العلاقات بين جميع الاطراف ...

نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم من اسأل أكثر .. ونتساءل عن موازين الربح والخسارة في قمة سنغافورة ؟ .. وهل سيتخلى كيم عن سلاحهِ الرادع لواشنطن حقا ؟ أم هي لعبة سياسية قدمت كوريا الشمالية في ثوب جديد للعالم دون مقابل ملموس ... فهل تجري رياح كيم بما تشتهي سفينة ترامب !