اس 400..المرتجى والمتحقق

العقيد سيفكوف يكشف المخفي في مبيعات اس 400 الروسية لبلدان الخليج!

نائب رئيس أكاديمية علوم الصواريخ والمدفعية العقيد قسطنطين سيفكوف يجيب على التساؤلات ؛؛ اين وصلت مباحثات الدوحة مع موسكو لشراء منظومة اس400 الصاروخية؟ لماذا تستشعر المملكة العرببة السعودية بالخطر من امتلاك قطر بطارية واحدة من اس 400؟ هل تسمح واشنطن بسيطرة المنظومة الصاروخية الروسية على اجزاء واسعة من فضاء الشرق الاوسط؟ لماذا رفضت موسكو السوفيتية تزويد حافظ الاسد حتى الممات بصواريخ اس300?

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