قمة رباعية في مكة لاحتواء الأزمة الاقتصادية في المملكة الهاشمية بعد موجة احتجاجات على خطط الحكومة لتجاوز العجز المالي وتقليص الديون الخارجية. زعماء السعودية والإمارات والكويت يجتمعون مع العاهل الأردني عبد الله الثاني وفي جدول الأعمال قروض ومساعدات مالية. تحرك دعا إليه الملك سلمان بن عبد العزيز في ظرف دقيق تمر به المنطقة التي مازالت حتى الآن تكابد تداعيات ما بات يسمى بثورات الربيع العربي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه البعض حزم المجتمعين في مساعدة الأردن على التقاط أنفاسه والالتفاف على توصيات صندوق النقد الدولي وشروطه الخانقة، يرى آخرون في تراجع المساعدات الخليجية أحد أسباب الأزمة ويتحدثون عن دوافع سياسية شبيهة بتلك التي مر بها الأردن خلال غزو العراق. فكيف ستساعد القمة اقتصاد المملكة الهاشمية؟ وهل لذلك فعلا مقابل سياسي؟ وكيف ستوظف الحكومة تلك المساعدات لامتصاص غضب الشارع الأردني؟