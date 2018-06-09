العراق.. هل تسلم كل الجماعات سلاحها؟

مجددا يدعو زعيم التيار الصدري إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية، ويطالب أنصاره أن يكونوا أول من يلقيه.. يجادل كثيرون أن الأمر ليس بهذه السهولة، فهناك من لا يوافق الآن على ذلك ويربط سلاحه بما هو أبعد من العراق، ومنهم من يقول إن هناك وظيفة لسلاح بعض الميليشيات لملءِ فراغ لا تستطيع الدولة ملأه.. يقول آخرون إننا أمام معضلة قديمة جديدة، عنوانها براق لكن تطبيقها يبدو صعباً في الحد الأدنى.. فدعوة الصدر هذه ليست الأولى، حتى لمناصريه، فقد سبق أن أطلقها في غير مناسبة، وهناك من يقول إنها لن تكون المرة الأخيرة التي يطلقها فيها.. فهل حان الوقت لحصر السلاح بيد الدولة العراقية؟ أم أن هناك ما يقف بين الدعوة إلى ذلك، وتنفيذها؟