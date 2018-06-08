اليمن.. تحذيرات لقوات تدعمها الإمارات

أي معركة تشهدها مدينة الحديدة أو أي حصار يفرض عليها سيدفع ثمنه مئات آلاف المدنيين اليمنيين.. لماذا هذا التحذير الأممي؟ لأن أغلب الواردات الغذائية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تمر عبر ميناء المدينة، ليكون شريان حياةٍ أساسياً في اليمن.. والتحذير أيضاً لأن المعركة باتت على الأبواب، والأطراف المتناحرة تحشد في المدينة وحولها استعداداً للقتال.. الحوثيون سيبذلون جهدهم للدفاع عن مواقعهم، والتحالف العربي في المقابل عازم على السيطرة على الحديدة، لأنها كما يقول منفذ إيران إلى الحوثيين.. فهل باتت الحديدة فعلا على شفا كارثة إنسانية؟ وما هي أوراق الأمم المتحدة في مواجهة هذه المخاطر؟ وأي منحى ستسلكه الحرب في ظل الوضع الحالي؟ سنناقش التحذير الأممي والأوضاع المحيطة بمعركة الحديدة في حوارنا لليلة..