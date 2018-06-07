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استوديو بيروت

لبنان.. مرسوم يثير أزمة سياسية ودستورية

أخبار العالم العربي

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أثار مرسوم التجنيس أزمة جديدة على الساحة السياسية في لبنان وأصبح مادة للتجاذب السياسي. فما هي أسباب معارضته إذا كان الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية منح الجنسية لمن يراه أهلا لها. وهل يكون هذا المرسوم بداية لتشكيل جبهة معارضة لعهدة الرئيس ميشال عون؟ وما هي الانعكاسات المتوقعة على تشكيل الحكومة الجديدة؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقة الليلة من استديو بيروت مع مستشار رئيس الجمهورية السابق بشارة خيرلله. 

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