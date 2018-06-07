جولة نتنياهو الأوروبية واحتمالات الحرب

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى لندن للقاء نظيرته البريطانية تيريزا ماي في ثالث محطة أوروبية بعد برلين وباريس، لحشد التأييد ضد الاتفاق النووي فضلا عن برنامج إيران الصاروخي ونفوذها في المنطقة. وينظر متابعون بعين الريبة والترقب لنتائج تلك الزيارة رغم الموقف الأوروبي الذي يقاوم حتى الآن أي انسحاب من الاتفاق التاريخي. فما الذي يراهن عليه نتنياهو من وراء تلك الزيارة؟ وما هي السناريوهات الممكنة بعد قرار طهران تسريع تخصيب اليورانيوم؟ وهل باتت المنطقة فعلا على شفا حرب؟ أسئلة عديدة ومتشعبة نتناولها مع الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان.