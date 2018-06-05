هل تتحالف دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟

الاتفاق النووي يأخذ في التسارع على وقع حرب التصريحات المثيرة، واضعا على المحك نتاج سنوات من الجهود الدولية والمفاوضات المضنية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي يعلن بدء صناعة أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم، وفي إثره يطل وزير الاستخبارات /يسرائيل كاتس/ مرجحا تحالفا عسكريا بمشاركة إسرائيل ودول عربية ضد طهران ما لم ترضخ للمطالب الأمريكية. وفي الوقت الذي يتحدث فيه /كاتس/ عن ذعر وهلع في أوساط صناع القرار الإيرانيين، يواصل رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو تنقله بين برلين وباريس ولندن في رهانه على تغيير الموقف الأوروبي الرافض حتى الآن لمواقف الرئيس دونالد ترامب. فهل بدأ الاتفاق النووي فعلا مسيرته نحو الانهيار؟ وهل يعني ذلك -إن حدث- أن حربا إقليمية قد بدأت تلوح في أفق المنطقة المثقلة أصلا بسنوات الحروب والأزمات؟ وهل تذهب دول عربية في حشدها ضد طهران حد التحالف مع إسرائيل؟