لبنان.. مؤتمر "سيدر" وحسابات الانتخابات

تتجه أنظار الشارع اللبناني إلى مؤتمر باريس 4 أو كما بات يعرف بـ مؤتمر "سيدر" الذي من شأنه توفير قروض ومساعدات تساهم في تخطي الازمات التي تعيشها البلاد. رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تحدث عن مشاريع بمليارات الدولارات لتوفير تسعمئة ألف فرصة عمل، فيما يرى آخرون أن الأرقام التي ذكرها الحريري تندرج ضمن إطار الوعود الانتخابية.



فهل سينجح هذا المؤتمر في توفير ما عجزت عنه مؤتمرات باريس الثلاثة السابقة، وكيف يمكن حفز الاستثمار في ظل ما تشهده البلاد من انقسامات سياسية قبيل الانتخابات النيابية المقررة في السادس من الشهر المقبل.

هذه المحاور وغيرها نتناولها في حلقة الليلة من "استديو بيروت" مع النائب في البرلمان اللبناني زياد أسود.





