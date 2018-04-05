الرياض وواشنطن.. دفع ثمن البقاء بسوريا؟

نقلت وكالات الأنباء عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن واشنطن لن تسحب قواتها من سوريا على الفور، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مستعداً لدعم التزام طويل الأجل. بمعنى آخر، وحسب محللين إن الرئيس الأمريكي مستعد لبقاء القوات الأمريكية على المدى المتوسط، كما طلب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في مقابلة صحفية مع شبكة أمريكية.

الخبر الجديد عن بقاء القوات الأمريكية في سوريا يناقض ما طرحه الرئيس الأمريكي بالأمس القريب عندما تحدث أنه يفكر بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد اقترابها من إتمام مهمة التخلص من داعش.

موضوع اسأل أكثر لهذا اليوم سيناقش سبب اللغط في قرارات الرئيس الأمريكي، حول بقاءِ القواتِ الأمريكية في سوريا من عدمِها؟ هل ما نشاهده مسرحيةً،، إن صح التعبير،، أم هو تجاذبٌ ضمن الإدارةِ الأمريكية؟ وما هي تداعياتُ القرارِ الأمريكي على الأزمة السورية؟ ومن سيدفع كُلفةَ بقاءِ هذه القوات؟