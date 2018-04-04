قضية سكريبال.. تطورات تنسف مزاعم لندن

تطور مهم ومفاجئ في قضية سكريبال بعثر أوراق الحكومة البريطانية إلى حد بروز أصوات تطالب باستقالة وزير الخارجية بوريس جونسون، وبتقديم حكومة تيريزا ماي اعتذار رسمي لموسكو. التطور الجديد يكمن في تصريحات مدير مختبر العلوم والتكنولوجيا في بورتون داون وهو مختبر أبحاث عسكرية بريطاني، أكد فيها عدم قدرة الخبراء على تحديد منشأ ومصدر المادة السامة التي استخدمت في الاعتداء على عميل المخابرات البريطانية وضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالسبيري البريطانية الشهر الماضي. تصريحات ناقضت كلياً ما أدلت به تيريزا ماي ووزير خارجيتها بوريس جونسون ووزير الدفاع غافين وليامسون، وما روجت له الحكومة البريطانية في إطار حملة حشد وتدويل منظمة للأزمة، واتهام روسيا بالمسؤولية من دون تقديم أي دليل.

من جانبها، تطالب موسكو لندن بالاعتذار وتتهم أجهزة الأمن الأمريكية والبريطانية بالمسؤولية عن إعداد قضية "سكريبال" وترتيبها كاستفزاز فظ ضد روسيا..

لمناقشة تداعيات هذه الأزمة المفتعلة نستضيف الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان.