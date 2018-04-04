هل ذهب الأمريكيون إلى القمر؟ ظاهرة "السوبرمان" أو لغز حالة الأمريكيين الصحية بعد الرحلات القمرية

كتب الرائد السوفيتي فيتالي سيفاستيانوف في مذكراته يقول: "كانت حالتنا الصحية (بعد الهبوط على سطح الأرض) سيئة جدا، فلم يكن بإمكاننا النهوض. وفجأة هرع الأطباء الى (زميلي) أندريان نيكولايف وأخذوا يحقنوه ببعض الحقن. اقتربت منه ببطء فوجده فاقد الوعي. وقد أعادوه الى وعيه بالكاد. ثم نقلونا الى المروحية بنقالتين وأخرجونا منها بالنقالات أيضا".

شهادات مشابهة تتكرر من رحلة لأخرى إلى المدار حول الأرض لجميع الرواد السوفيت تقريبا. إذن, ما سر النشاط والحيوية لحالة الأمريكيين الصحية جميعهم دون استثناء بعد العودة من الرحلات القمرية؟ وهل غير القمر لونه منذ التحليات الأمريكية إليه؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من البرنامج.