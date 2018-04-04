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قصارى القول
الأردن.. كيد الأصدقاء ووعود الأشقاء
تاريخ النشر:
04.04.2018
|
03:43 GMT
|
أخبار العالم العربي
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https://ar.rt.com/k2eb
الأردن
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