هل تشهد علاقات موسكو ولندن توترا جديدا بعد تفتيش طائرة روسية في مطار هيثرو؟

وفي آخر فصول التوتر بين لندن وموسكو، صبت بريطانيا اليوم الزيت على نار الأزمة عبر تفتيش طائرة ركاب روسية في مطار هيثرو.. هذه الحادثة التي تقول بريطانيا إنها إجراءٌ اعتيادي لحماية بريطانيا من الجريمة المنظمة، لماذا تعتبرها روسيا غير اعتيادية. هل هو فعلاً إجراءٌ اعتيادي؟ أم أنها أمام تتمةٌ للاستهداف الذي تقول روسيا إنه بدأ ضدها في سالزبوري؟ وهل هناك علاقة بين الحدثين؟ لكن بكل الأحوال بما أن روسيا هددت بمعاملة شركات الطيران البريطانية بالمثل، وبالنظر إلى الرد الروسي على الإجراءات الديبلوماسية ضدها، وقبلها الاقتصادية وما إلى هنالك، ننتظر رداً من روسيا كما وعدت.. هل يعني كل ما يجري ويضرب العلاقات الروسية ـ البريطانية في الصميم أننا لا نزال أمام فصولٍ أخرى من التدهور؟