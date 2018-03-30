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بانوراما
ماذا تخبئ حرب التصريحات الفلسطينية الأمريكية؟
تاريخ النشر:
30.03.2018
|
22:02 GMT
|
آخر تحديث:
30.03.2018
|
22:19 GMT
|
أخبار العالم العربي
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https://ar.rt.com/k1uo
محمود عباس
إسرائيل
الولايات المتحدة
فلسطين
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