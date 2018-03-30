السعودية وإيران.. حرب في الأفق؟

لا يتوقف ولي العهد السعودي عن إطلاق تصريحاته المثيرة للجدل والنقاش بشأن ملفات مختلفة، وتحديداً بشأن إيران.. يقول محمد بن سلمان من الولايات المتحدة إن على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إيران، وإلا ستندلع حرب بينها وبين بلاده خلال السنوات الخمس عشرة القادمة على أبعد تقدير.. والوحيد القادر على منع هذه الحرب هو ضغط دولي على إيران يخنقها.. لكن هذه التصريحات تدفعنا إلى التساؤل، هل تتخلى السعودية عن الحروب بالوكالة مع إيران؟ وهل هذا يعني أن لا مجال للحديث عن تطبيع بين الجانبين؟ هل يسمع المجتمع الدولي الناقوص الذي دقه الأمير الشاب؟ وماذا يقرأ الجانب الإيراني في هذه التصريحات؟..