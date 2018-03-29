دوما.. خروج المسلحين أم المواجهة؟

نتيجة واحدة لما جرى حتى الآن في غوطة دمشق الشرقية: يستعيد الجيش السوري منطقة تلو الأخرى، لكن بأسلوبين مختلفين: بالمعارك تارة، وعبر التسويات تارة أخرى.. لكن المسار الذي سلكته حمورية وعربين وحي جوبر وسقبا وجسرين وكفر بطنا وعين ترما وغيرها، لا يزال يصطدم برفض من هنا وشروط من هناك.. لذا ليس مؤكداً المسار الذي ستتجه إليه الأمور، في ظل رفض فصيل جيش الإسلام الخروج، والأنباء عن حشد الجيش السوري قوات ضخمة على تخوم المدينة ؟ لكن الأكيد وفق البعض، أن ساعة الحقيقة دقت، وأن القيادة السورية عازمة على استعادة دوما بأيٍّ من الأشكال.. فما الذي سنشهده في دوما، تسوية أم معركة؟ ما هي العراقيل التي تمنع التسوية؟ هل تخطيها ممكن، وكيف؟ وماذا عن الحشد العسكري للجيش في المنطقة؟