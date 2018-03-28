هل ذهب الأمريكيون إلى القمر؟ المشهد الثاني: صاروخ (ساتورن) "السحري" الذي خرق قوانين الفيزياء!

في الحلقة الثانية نتابع لقطة بلقطة تحليق الصاروخ (ساتورن) الأمريكي باتجاه القمر مع ألكساندر بوبوف الحاصل على شهادة دكتوراة دولة في الفيزياء والرياضيات والباحث في تاريخ المشاريع الفضائية الدولية. في هذه الحلقة سيتمكن المشاهد بواسطة حسابات رياضية بسيطة من التحقق بنفسه: هل تمكن الصاروخ المنطلق باتجاه القمر من الوصول على الأقل إلى المدار حول الأرض؟