طالبان والحوار.. فشل غربي أم مناورة

ينعقد اليوم المؤتمر الدولي حول أفغانستان في طشقند الأوزبكية، بمشاركة نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شينون، ووفود رفيعة المستوى من الناتو، والمفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغريني لدعم مقترح الرئيس الأفغاني، أشرف غني عن السلام مع طالبان.. مذكرين مشاهدينا بقول قائد القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو في أفغانستان، الجنرال نيكولسون في بداية العام، حيث قال إنَّ "حركة طالبان لا تجلس إلى طاولة المفاوضات لأنها واثقة في انتصارها".

رغم أنّ المؤتمر يبحث السلام مع الحركة التي تسعى واشنطن إلى عقد مفاوضات مباشرة معها منذ العام ألفين وثلاثة عشر في العاصمة القطرية، الدوحة لم يأت وفدُ طالبان إلى مؤتمر طشقند.

حريٌ عن الذكر أن المؤتمر في طشقند حضرته روسيا التي كانت من أوائل الداعين للحوار مع طالبان، كما حضرته تركيا وإيران، وقطر، والإمارات، وغيرُها من الدول..

موضوع "اسأل أكثر" لهذا اليوم يناقش نجاعة إستراتيجية الولايات المتحدة في التفاوض مع طالبان، وماهي فرص السلام بين الطرفين؟ وهل تنظيم داعش أصبح قوة ضاربة في أفغانستان، وما هي تداعيات نشاط المجموعات الإرهابية في الولايات الشمالية لأفغانستان؟