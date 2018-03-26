الغرب وروسيا.. وداعا للدبلوماسية

تتردى العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، فعلى خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، وفي إطار حملة الكراهية -كما يصفها بعض- والتي تقودها لندن ضد موسكو، تعلن الولايات المتحدة عن ترحيل ستين دبلوماسياً روسياً إضافياً، وإغلاق القنصلية في سيياتل، كذلك أربع عشرة دولة من الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءات مماثلة وإن بدرجات مختلفة، فبولندا على سبيل المثال سترحل أربعة دبلوماسيين روس، بينما أستونيا تكتفي بالملحق العسكريّ الروسي.

في المقابل، أكدت روسيا مبدأ التعامل بالمثل مع إجراءات الدول الغربية، وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن "الولايات المتحدة لا تفهم إلا لغة القوة"، مشيراً إلى أن "الخطوات الجوابية التي ستتخذها روسيا ستكون مناسبة، وبأنَّ الولايات المتحدة تدمر ما تبقى من العلاقات الروسية الأمريكية"

نبحث في كيفية انعكاس هذه الخطوات السريعة والمتلاحقة في الترحيل المتبادل للسفراء على العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة والدول الغربية وروسيا، وعلى الملفات الساخنة، والسلم والأمن العالميين..