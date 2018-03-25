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بعد عفرين.. عملية تركية في شمال العراق؟

أخبار العالم

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بدأت العملياتُ العسكرية التركية في سنجارَ إذن، هذا ما أعلنه الرئيسُ التركي، رجب طيب أردوغان مؤكداً " قلنا سندخل سنجارَ شماليَّ العراق، وها قد فعلنا".
الهدفُ المباشر هو،، محاربةُ الإرهابِ في الداخلِ والخارج، لأنَّ الحكومةَ العراقيةَ لم تطهرْ هذه الأراضيَ من المسلحينَ الأكراد، حسب أردوغان، مطالباً بغدادَ بذاتِ الوقت بتقديمِ التسهيلاتِ اللازمة.
لكن المعلوماتِ تفيد بأنِّ السلطاتِ في إقليمِ كردستانَ العراق،، طلبت من مسلحي حزب العمال الكردستاني، البي كاكا،، الخروجَ من منطقة سنجار ومحيطِها، كي لا تنال قراها وبلداتُها مصيراً مشابها لعفرينَ السورية، ولتسحب الذرائعَ من الحكومةِ التركية.

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