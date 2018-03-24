باريس وأنقرة..نحو أزمة بسبب عملية عفرين؟

رغم العلاقاتِ التاريخيةِ،، بعُمُرِ خمسةِ قرونٍ مضت بين تركيا وفرنسا، والعلاقةِ الإستراتيجيةِ الحاليةِ بينهما، ورغم كونِ تركيا عضوا في الناتو، تتزايدُ حدةُ التصريحاتِ المتبادلة بين باريسَ وأنقرة على خلفيةِ العملياتِ التركيةِ في الشمالِ السوري.

القصرُ الرئاسيُ الفرنسي، الإليزيه أوضح أنَّ " الرئيسَ الفرنسيَّ، إيمانويل ماكرون عبَّر عن قلقِه مجدداً في اتصالٍ هاتفيٍ مع نظيره التركي،، رجب طيب أردوغان، إزاءَ الهجومِ الذي تشنُه تركيا في منطقة عفرينَ السورية".

بدروه، قالَ الرئيس التركي أمام مئاتٍ من مؤيدي حزب العدالة والتنمية إنَّه " لا يحقُ لأحدٍ القول إنَّ تركيا وقواتــِها تقومُ باحتلال سوريا، والغرب قدَّمَ أفضلَ الأمثلةِ على عملياتِ الاحتلال"، حيث رأى محللون أن أردوغان يقصد فرنسا ضمنياً.