واشنطن.. ترامب يشكل "حكومة حرب"؟

خلال عام دونالد ترامب الأول في البيت الأبيض، استبدل الرئيس الأمريكي أو أقال 34 في المئة من طاقم إدارته.. للمقارنة فقط فإن النسبة كانت 9 في المئة في العام الأول لباراك أوباما في البيت الأبيض.. بالنسبة لكثيرين لا مشكلة في التغيير، لكن السؤال هو ما الذي سيأتي مع هذا التغيير؟ فأي أثر على السياسة الأمريكية سيخلفه مثلاً تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى مواقف الأخير في عدد من الملفات كإيران وكوريا الشمالية وروسيا والأمم المتحدة وغيرها؟ لا ننسى أيضاً أن مايك بومبيو سيخلف ريكس تيلرسون وزيراً للخارجية كذلك، والرجل لديه أيضاً مواقفه الخاصة بالملفات آنفة الذكر.. هناك من قال إن دونالد ترامب شكل حكومة حرب..