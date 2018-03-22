ماذا ينتظر لبنان في مايو المقبل؟

على وقع التطورات المتسارعة في المنطقة ينتظر اللبنانيون في مايو المقبل الانتخابات النيابية بفارغ الصبر، وذلك بعد أن مدد البرلمان الحالي لنفسه ثلاث مرات. وفي شهر مايو أيضاً، حدد موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الأمر الذي ينذر بردود أفعال على أكثر من صعيد، ولاسيما في ظل ارتفاع حدة التوتر والاحتقان في المنطقة، وتعاظم المخاوف من حرب إسرائيلية جديدة على لبنان.



هذه الملفات هي الأكثر تداولاً على الساحة اللبنانية حالياً، وفي حلقة الليلة من "استديو بيروت" نحاول مناقشتها من الناحيتين السياسية والإعلامية مع رئيس نقابة محرري الصحافة في لبنان إلياس عون..



