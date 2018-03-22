لندن.. سعي لجبهة أوروبية موحدة ضد موسكو

في بروكسيل آخر حلقات مسلسل تسميم العميل الروسي السابق وابنته في بريطانيا.. تريد تيريزا ماي توحيد الاوروبيين ضد التهديد الآتي من روسيا.. بين لحظة وأخرى قد يخرج علينا أحد من الأوروبيين في بروكسيل لإعلان من تم التوصل إليه في هذا الشأن.. لكن تيريزا ماي التي ستدفع مليارات الجنيهات الإسترلينية لإخراج بلادها من المنظومة الأوروبية الموحدة، قلبها الآن على أوروبا، وبعد أن كل هذا السعي للخروج، تريد إبقاء أوروبا خلفها ضد البعبع الروسي، فهل تنجح في ذلك؟ هل من صوت أوروبي معارض؟ لماذا نسأل؟.. لأن كل ذلك يجري حتى اللحظة، من دون تقديم دليل واحد على اتهامات لندن ضد روسيا، وفي ظل رفضها المستمر للتعاون مع موسكو في كشف لغز هذه القضية، وهنا علامات استفهام وأسئلة تبدأ ولا تنتهي، ولكن من دون أجابات.. ربما يملك ضيفانا بعض الإجابات.