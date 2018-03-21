بعد عفرين.. توسيع لعمليات أنقرة بالمنطقة؟

منذ سقوط مدينة عفرين بيد الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة من قبله، يشغل القراء السؤال: ماذا بعد عفرين؟ تقول أنقرة إنها غايتها السيطرة على كامل الحدود مع سوريا والعراق أيضاً. لكن الوجهة المقبلة للجيش التركي في سوريا لا يبدو أنها تخضع لقواعد ما جرى في عفرين، ففي منبج قوات أمريكية وترفض واشنطن إخلاء الساحة هناك للأتراك.. أما في العراق فقبل أيام رمت أنقرة قنبلة دخانية عبر الإعلان أنها اتفقت مع بغداد على تنفيذ عمليات داخل العراق، صمتت بغداد يومها، لتعلن اليوم أنها ترفض بشكل قاطع أي تحرك تركي داخل أراضيها.. فهل تشكل عفرين حدود التحرك التركي؟ أم أن تركيا ماضية قدماً حتى تحقيق كامل أهدافها؟