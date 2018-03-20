من واشنطن إلى لندن.. حملة منظمة ضد روسيا؟

من خارج سياق الحملات الغربية المعادية لروسيا، جاءت المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين.. بدأ الاتصال بتهنئة ترامب لبوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية، وانسحب إلى التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين لما في ذلك مصلحة الأمن والاستقرار في العالم.. بعد ذلك خرج ترامب في مؤتمر صحفي ليعلن أنه قد يلتقي بوتين قريباً، لبحث الملفات المشتركة.. كل هذا جيد، لكن المشكلة ليست هنا.. فمن التدخل في الانتخابات الأمريكية وصولاً الى تسميم عميل استخبارات روسي سابق في بريطانيا، سيل من الاتهامات الغربية لروسيا، ومن دون دليل دائماً.. وكل ذلك على حساب العلاقات الروسية الغربية.. أي تداعيات ستكون لكل ذلك على مستقبل النظام العالمي؟..