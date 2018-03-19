تصعيد روسي غربي قادم؟

فلاديمير بوتين رئيساً لولاية جديدة.. هذا ما أفرزته نتيجة الانتخابات الرئاسية الروسية. سيواجه سيد الكرملين تحديات السنوات الست المقبلة متسلحا بدعم 55 مليون روسي صوتوا له.. والتحديات الداخلية والخارجية على حد سواء تحدث عنها بوتين، وقال صراحة إن جهداً كبيراً ينتظر.. وكذلك ينتظر الروس والحلفاء وكذلك الخصوم ما الذي سيأتي به عهد بوتين الجديد.. إنجازات بوتين تتحدث عنها سنوات حكمه، وشتانِ ما بين روسيا التسعينات وروسيا اليوم.. ففي الكرملين من يعرف جيداً كيف يروض الدب الروسي ويمضي به بثبات إلى الازدهار والقطبية العالمية.. لكن كيف سيواجه بوتين التحديات؟ وماذا عن العلاقات مع الغرب والملفات المختلفة على الصعد كافة؟..