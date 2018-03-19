شيوعيو روسيا يتهمون أجهزة بوتين بتزوير الانتخابات!

هل حرم المرشح الشيوعي من أصوات يستحقها في الانتخابات الرئاسية الروسية؟ وهل حصل بوتين فعلا على نسبة نحو 77 بالمئة من أوراق الاقتراع؟ لماذا صادرت السلطات صحيفة "برافدا"؟ وهل كانت المناظرات التلفزيونية اثناء الحملة الانتخابية عادلة؟ كيف تعامل الاعلام مع منافسي بوتين؟ وأين سيطعن الخاسرون بنتائج الاقتراع؟

عن هذه الاسئلة، وعن ملفات ساخنة اخرى يجيب الناشط الشيوعي المعارض مكسيم شيفشينكو. المزيد في الفيديو.