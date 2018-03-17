أزمة الجاسوس الروسي.. كيف ستنتهي؟

تطورات جديدة في الأزمة المتصاعدة بين موسكو ولندن على خلفية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال. الخارجية الروسية تقرر طرد ثلاثة وعشرين دبلوماسيا فضلاُ عن إغلاق المركز الثقافي في موسكو وقنصلية في سان بطرسبورغ. جملة قرارات ضمنتها موسكو تلويحا بإجراءات جوابية أخرى ضد لندن، وفي أعقابها تعود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مؤكدة مضيّ بلادها في بحث خطواتها التالية مع حلفائها خلال الأيام المقبلة. فهل ستقدم موسكو على إجراءاتٍ جديدة ضد بريطانيا؟ وما هي الخطوات التي تتحدث عنها تيريزا ماي؟ وكيف ستنتهي أزمة الجاسوس الروسي في خضم التصعيد المتواصل بين البلدين؟