هل تستطيع السعودية امتلاك قنبلة نووية؟

شبح سباق التسلح بين السعودية وإيران يلوح مجددا في سماء الشرق الأوسط من بوابة إعلامية. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتوعد في حوار مع شبكة سي بي اس الأمريكية بتطوير قنبلة نووية في أسرع وقت ممكن إذا أقدمت إيران على امتلاك هذا السلاح.. وفي غمرة انتقادات نارية من قبل الخارجية الإيرانية، تدخل المنامة سريعا على خط التراشق الكلامي فيما يعود الحديث عن أوراق القوتين الغريميتن في سباقهما الطويل على النفوذ.. فما نصيب الحقيقة والمزايدة في تهديدات ولي العهد السعودي؟ أي الجانبين أقرب في الأخير إلى امتلاك هذا السلاح؟ إيران ببرنامجها النووي أم السعودية بتعاونها المفترض مع باكستان؟