هل تنتهي الأزمة السورية هذا العام؟

في خضم حسابات دولية متداخلة وتقلبات مثيرة في خريطة التحالفات، تدخل الأزمة السورية عامها الثامن طاوية وراءها سبع سنوات من العنف والمعاناة.. مخاض ميداني وسياسي طويل بدأ بانحسار نفوذ الحكومة أمام هجمات المعارضة المسلحة والمتشددين تحت ضغط غربي وإقليمي قبل أن تتدخل موسكو لتقلب على اللاعبين كفة التوازنات.. وعلى وقع الضربات الروسية، ينتقل الجيش السوري من الدفاع إلى الهجوم وتتواصل جهود الأمم المتحدة والدول الضامنة لاحتواء الأزمة على حد سواء.. وفيما يراهن البعض منذ الآن على ملامح الخلاص الأخير، يتحدث آخرون عن مصير المناطق الواقعة تحت النفوذ الأمريكي والعمليات التركية في شمال سوريا فضلا عن منطقة إدلب التي تحولت إلى خزان للمسلحين.. فهل ستنتهي الأزمة السورية فعلا بانتهاء هذا العام؟ ماذا عن الدستور والانتخابات؟ وما هي العقبات التي تحول دون الحل الأخير؟