لبنان.. هل يكتسح النساء البرلمان؟

للمرة الأولى في تاريخ لبنان يتجاوز عدد النساء المرشحات للانتخابات النيابية مئة امرأة يتوزعن على الدوائر الانتخابية كافة. وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات تتشكل لائحة من النساء حصرا.. فهل دخلت المرأة اللبنانية خضم المعترك السياسي على أساس من الندية؟ وما هي أوراقها في سبيل ذلك في ظل هيمنة الرجال على المفاصل الأساسية في مواقع القرار؟

في حلقة الليلة من استديو بيروت سنحاول الإضاءة على الانتخابات النيابية من منظور نسائي مع ضيفتينا رئيسة حزب 10452 الأستاذة رولا المراد ومرشحة حزب الكتائب ميرا واكيم.