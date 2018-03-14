عملية "الطائر الساخر". كيف تقوم الاستخبارات العالمية بتغطية "الخديعة الكبرى"؟

لماذا يجهل معظم سكان الولايات المتحدة آلية عمل منظومة الاحتياطي الفيدرالي ولمن تتبع وحتى إن كانت مؤسسة حكومية أم خاصة؟ لماذا تتكتم وسائل الإعلام عن العائلات التي تقف وراء الشركات العالمية الكبرى وكيف تتغلغل بسلاسة في معظم بلدان العالم؟ لماذا لا يتحدث السياسيون عن "الأهرامات الائتمانية" ونهب الشعوب من خلال الترويج لآلية القروض الغامضة ناهيك عن القروض المسيسة والمفروضة على دول بأكملها من طرف البنك الدولي وصندوق النقد؟ لماذا ينهار سياسيا كل من يتمرد على عملية الخداع الممنهج والسرية النخبوية للنظام المالي العالمي؟ لماذا كل من يشكك في الروايات الرسمية للسلطات الأمريكية تلصق به فورا وصمة "التآمري" أو من "أتباع نظرية المؤآمرة" وهل ثمة سياسة ممنهجة بإشراف استخباري محكم لتسخيف المخالفين و"تحييدهم" بطريقة أو بأخرى؟ يجيبكم عن هذه الأسئلة وغيرها البروفسور فالينتين كاتاسونوف في هذه الحلقة من برنامجنا.